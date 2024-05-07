Криму загрожує неминуче екологічне лихо: експерт зробив невтішний прогноз 

Нормальний рівень води зберігається лише в одній річці півострова, інші обміліли майже наполовину.

У тимчасово окупованому Криму висихають річки. На думку еколога Євгена Хлобистова, це відбувається через недостатні опади.

Про це повідомив Кримськотатарський Ресурсний Центр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У центрі зазначили, що місячна норма рівня води спостерігається лише в річці Малий Салгир. В інших річках Криму наповненість водою лише на 54% відсотки від місячної норми, через що рівень води в них знизився, а деякі вже почали висихати.

“Це природні процеси: в Криму зараз відносно мала кількість опадів, паралельно зі штучних водосховищ воду забирають для повсякденних потреб. Окрема проблема – це забудова навколо річок, тому що зараз вона має хаотичний, неврегульований характер, і через забудову знищуються ці маленькі джерельця, які є елементами активного живлення річки”, – розповів експерт.

Але Хлобистов підкреслив, що проблема з наповненістю річок передусім пов'язана зі зменшенням дощів.

“Забудова берегів річок, плюс сезонне зниження кількості опадів, а в Криму зниження періодично виникатимуть у зв’язку з глобально-кліматичними змінами – річки будуть пересихати”, – наголосив еколог.

Експерт також нагадав, що 2020 року в Криму пересохла більшість малих і середніх річок.

“Одна з найбільших річок Криму 2020 року припинила існувати – там сухе русло було, а за часів Івана Айвазовського є відповідна картина, де видно, як до гирла річки Бельбек заходять пароплави”, – окреслив масштаб проблеми Хлобистов.

Він додав, що пересиханню річок також "сприяє" ціла низка причин:

мілітаризація Криму;

збільшення кількості постійного населення;

нераціональний розподіл води між регіонами Криму.

"Ми бачимо, що ситуація для звичайного жителя, кримчанина, погіршуватиметься”, – підсумував експерт.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Севастополі екологічне лихо через війну – масово гинуть дельфіни та птахи. Біологи назвали причини, через які після початку повномасштабної війни кількість мертвих особин збільшилася в рази.

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