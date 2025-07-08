Кринж із заставками фото Стефанішиної на смартфонах: Мережа висміяла флешмоб Мін'юсту

Ольга Стефанішина

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У Мережі з’явилося відео, як працівники міністерства юстиції показують, що встановили на свої смартфони заставки із керівницею Мін’юсту, віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною.

Відео поширили на Tik-Tok-акаунті міністерства, проте згодом його було видалено. Проте його вже встигли поширити у Мережі.

Дата публікації 16:00, 08.07.25 Кількість переглядів 30 У Мін'юсті похвалилися заставками зі Стефанішиною на смартфонах працівників: Мережа висміяла ініціативу

Журналістка Марина Данилюк-Яромалаєва зауважила, що ідея «нагнути» бюджетників із міністерства юстиції підтримувати шефиню на тлі корупційних скандалів далеко неідеальна.

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«Шкода звичайних працівників міністерства, які замість рутинної роботи — змушені зніматись у цьому лайні. Не знаю, хто там піарник пані Ольги зараз — але це схоже на промоцію якогось диктатора, а не молодої жінки. Цікаво, що буде, якщо на фонову картинку поставити фотку власної дитини, котика, песика чи любовне фото з коханим? Звільнять?», — розмірковує журналістка.

У коментарях під постом користувачі також зауважили, що така ініціатива більше схожа на традиції КНДР.

Серед інших, колишній посол України у США Валерій Чалий запропонував звільнити «цих всіх ініціативних молодих бюрократів зі „сталінським душком“.

Віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко вислови жаль, що «в цій кринжатині погодилися взяти участь молоді люди».

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Нагадаємо, що згідно з розслідуванням, оприлюдненим «Українською правдою» 4 червня, Національне агентство з управління арештованими активами (АРМА) передало управління Будинком профспілок у центрі столиці приватній компанії, яка має зв’язок із Михайлом Стефанішиним — колишнім чоловіком віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної.

Також журналіст hromadske Максим Коцюбинський стверджував, що його протягом кількох годин утримувала поліція після того, як він зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина нібито користується квартирою, якої немає в декларації.