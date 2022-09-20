"Кріпацтво притаманно іншій країні": через заборону виїзду українські студенти ризикують залишитися без європейської освіти

На сайті президента зареєстрована петиція з проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років, які навчаються в закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури.

Мова йдеться про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року та після цієї дати.

Самі ж українці збентежені тим, що через неврегульовані питання з виїздом, українські студенти-чоловіки ризикують залишилися без європейської освіти, тоді як російським студентам дозволено навчання за кордоном. Свою думку в з цього приводу висловила лікарка-гінекологиня з Києва Наталія Яремчук.

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"Я спілкуюся з багатьма європейськими журналістами. Знаєте, яка зараз топ-тема в Європі? Багато європейських учбових закладів запропонували безпрецедентні умови для студентів з України. Зокрема, це престижні, знані на весь світ виші. Ці умови і великі пільги були запропоновані і тим, хто продовжує навчання, і абітурієнтам 2022 року. Багато європейських вишів відмовили росіянам, щоб українці мали можливість навчатися в Європейських Інститутах, академіях, університетах. Вже складені програми навчання, вже проплачені кошти батьками студентів, вже надані державні дотації європейських країн для тих, хто не може повністю оплатити навчання. Видані всі належні, згідно європейських практик, запрошення. А студентів немає. Дівчатка є, а хлопців — немає", - пише вона.

За її словами, хоча студенти і не підлягають мобілізації, але і на навчання їх не випускають. Щоправда депутатів, діячів культури, політиків випускають.

"Росіянам зараз не видають шенгенські візи, але студентів — не чіпають. Тобто, російські студенти будуть навчатися. А українські — ні. Бо регулює це питання прикордонна служба. Питання виїзду з країни студентів із самого початку не було врегульовано належним чином. Журналісти розповідають, що викладачі в шоці, тому що відсутні цілі групи. Зрозуміти, чому хлопців, які не підлягають мобілізації, не випускають на навчання, цивілізована професура не може. Адже кріпацтво ніби то притаманно іншій країні, про що Україна кричить на весь світ. Але рано чи пізно еліта Європи зрозуміє, що їх пусті аудиторії і їх гроші, які витрачені на пустоту — це теж кріпацтво, але вже українське, та ще й дурне та безглузде", - вважає Наталія Яремчук.

Вона також додала, що зараз пішли перші відрахування українських студентів із європейських вузів.

Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 21 листопада 2022 року. Варто зазначити, що наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.