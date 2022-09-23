Криптобіржа WhiteBIT та Valencia Half Marathon уклали угоду про партнерство

WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.

Найбільша криптовалютна біржа Європи WhiteBIT стала офіційним партнером престижної легкоатлетичної події світового рівня — Валенсійського напівмарафону Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich. Це черговий крок розвитку компанії та масштабування її міжнародної діяльності.

У межах партнерства WhiteBIT та Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich передбачена низка активностей. Зокрема використання логотипу WhiteBIT на стартовій лінії, фінішній прямій, номерах спортсменів та в інших локаціях змагань. Також за WhiteBIT буде закріплений окремий простір у runners Expo, а кожен із 20 тисяч учасників змагань отримає від української криптокомпанії індивідуальні подарунки. Крім того, криптобіржа WhiteBIT підготувала подарунок для учасника, який першим перетне фінішну пряму, а саме 5 000 токенів WBT.

«Спорт дає можливість людині розвиватися та набувати досвід, який можна інтегрувати в будь-які сфери діяльності. Так само й технології блокчейн відкривають людям нові горизонти. Колаборація успішних компаній та ініціатив завжди дає людям нові перспективи. Для мене дуже символічно те, що найбільша криптобіржа Європи є партнером одного з найбільших та найуспішніших напівмарафонів на континенті. Насправді, між спортом та криптоіндустрією є багато спільного — це прагнення до постійного руху, розвитку, природне небажання зупинятися на досягнутому. Спорт змінює життя конкретної людини, а технології блокчейн — усього людства», — розповів СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Партнерство WhiteBIT та Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich — це також спосіб привернути увагу світу до війни в Україні та допомогти українцям і їхній героїчній боротьбі за свободу всієї Європи.

Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich об'єднує найкращих європейських напівмарафонців та шанувальників спорту і здорового способу життя. Цьогоріч 23 жовтня до Валенсії приїдуть 20 тисяч спортсменів зі 108 країн світу, за якими спостерігатимуть понад 30 тисяч глядачів. Крім масовості, Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich відомий своїми спортивними результатами. Так, минулого року саме тут був встановлений світовий рекорд серед жінок із результатом 01:02:52. Також на цих змаганнях зафіксовано другий найкращий чоловічий рекорд за всю історію — 57:32. Валенсійський марафон — найочікуваніша подія легкоатлетичного сезону в Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що WhiteBIT веде перемовини про партнерство та співпрацю з легендарним іспанським футбольним клубом ФК «Барселона». Наразі ці перемовини перебувають на завершальній стадії.