"Кришування" проституції: СБУ викрила керівництво Департаменту міграційної поліції на масштабних схемах

Служба безпеки за сприяння в.о Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівництва столичної поліції нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло під керівництвом Департаменту міграційної поліції Національної поліції України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали заступника начальника Департаменту міграційної поліції, керівника відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще дванадцятьох учасників угруповання", - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, посадовці "прикривали" діяльність розгалуженої мережі місць розпусти у Києві.

До таких «закладів» підбирали дівчат віком від 18 до 30 років з вразливим психо-емоційним станом.

Крім цього, вони створили мережу спеціалізованих груп у месенджерах, в яких «адміністратори» підшукували громадянок для надання інтимних послуг за гроші, у тому числі "ескорту".

Сутенери пропонували їм «поїздки» до клієнтів у різних областях України, а також відправляли за кордон.

Вартість "послуг" становила від 500 до 10 тис. доларів за ніч.

У межах кримінального провадження співробітники Служби безпеки провели понад 30 обшуків за адресами перебування фігурантів, зокрема в адміністративних будівлях Національної поліції України.

На підставі зібраних доказів більше ніж 20 особам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією);

ст. 302 (створення або утримання місць розпусти);

ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.

Додамо, що фігуранти справи із сексуальним насильством нібито не шкодує про свій вчинок. Тому є підтвердження - публікації у соцмережах блогера.

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