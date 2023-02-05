"Кришування" проституції: суд заарештував керівництво Департаменту міграційної поліції

Печерський районний суд Києва заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції НПУ.

Він "прикривав" діяльність злочинного угруповання сутенерів, інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"Високопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями КК України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією); ст. 302 (створення або утримання місць розпусти); ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією)", - йдеться в повідомленні.

Також суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжних заходів ще трьом затриманим, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для "ескорту". Їх заарештували з можливістю внесення застави в сумі близько 800 тисяч гривень кожному.

Нагадаємо, 1 лютого правоохоронці нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке "кришувало проституцію" під керівництвом Департаменту міграційної поліції НПУ. Їхні "прибутки" становили понад 50 мільйонів гривень на місяць.

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