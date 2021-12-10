Крісла зірвало, людей розчавило: пасажирський бус, який потрапив у ДТП під Черніговом, переобладнали з вантажного

Крісла зірвало, людей розчавило: пасажирський бус, який потрапив у ДТП під Черніговом, переобладнали з вантажного

Якби автобус був пасажирський, то жертв було б менше, вважають в Міністерстві інфраструктури.

Пасажирський мікроавтобус, який потрапив у ДТП під Черніговом, у якій загинуло 13 людей, переобладнали з вантажного.

Про це у коментарі "Суспільному" сказав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

В Міністерстві інфраструктури провели розслідування, яке вказало, що мікроавтобус з вантажного на пасажирський був переобладнаний за кордоном. Хоча в інших державах такий транспорт не може брати участі в конкурсі на пасажирські перевезення, в Україні це дозволили.

"Жертв трагедії могло бути менше, якби це був автобус для перевезення пасажирів. Бо задні крісла по суті просто зірвало через погане кріплення, і людей розчавило", - сказав Наєм.

Заступник міністра додав, що мікроавтобус, який розбився у ДТП, в Україну привезли у 2010 році. Тут він пройшов усі перевірки та був допущений до пасажирських перевезень.

"Ми вже знаємо, яка точка обов’язкового технічного контролю надала йому цей дозвіл, і хто провів йому і підтвердив, що він може здійснювати перевезення пасажирів. І ця точка контролю зробила помилку, бо вони мали б зазначити, що він перероблений", - сказав Наєм.

Вантажівка також була неліцензована, проте зараз законодавство цього не вимагає.

Нагадаємо, 7 грудня внаслідок зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом на трасі Н-27 Чернігів - Грем'яч біля с. Брусилів 13 осіб загинули, семеро травмувалися. Постраждалі госпіталізовані до чернігівських лікарень. В області оголосили день жалоби за загиблими. Наразі ця ДТП є наймасштабнішою за кількістю жертв у цьому році.

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