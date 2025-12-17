"Кріт" ФСБ у Силах оборони коригував атаки по складах з боєприпасами і дронами: що з ним зараз

Викритий у лавах ЗСУ російський агент / © СБУ

Служба безпеки України викрила агента Федеральної служби безпеки Росії у лавах ЗСУ — начальника медичного підрозділу. Він коригував ракетно-дронові удари по складах з боєприпасами та безпілотними системами у трьох регіонах України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Військова контррозвідка СБУ викрила ще одного ворожого агента, який діяв у лавах Сил оборони України. Ним виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ, завербований працівниками ФСБ для коригування повітряних ударів Росії по українській території.

За даними слідства, зловмисник передавав противнику координати для ракетних і дронових атак на Київську, Житомирську та Чернігівську області. Основними об’єктами інтересу ворога були склади боєприпасів, місця зберігання безпілотних систем, а також медичні запаси і автопарки спеціалізованого транспорту Сил оборони, що забезпечує постачання на передову.

Для збирання розвідданих посадовець під прикриттям службових відряджень відвідував військові частини та логістичні центри на півночі України. Під час перебування на об’єктах він фіксував їхні координати на цифрових мапах і надалі передавав цю інформацію кураторам з ФСБ.

За співпрацю окупанти обіцяли агенту грошову винагороду та так звану «евакуацію» до Росії.

Втім, ворожий план було своєчасно викрито: контррозвідка СБУ задокументувала злочинну діяльність фігуранта і затримала його безпосередньо на робочому місці. Паралельно Служба безпеки вжила комплекс заходів для убезпечення критично важливих локацій Сил оборони.

Як встановили правоохоронці, вербування фігуранта відбулося через проросійські телеграм-канали, де той поширював заклики до капітуляції перед агресором.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон і ноутбук, які він використовував для зв’язку з представниками ФСБ та координації своїх дій. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, на Житомирщині суд покарав ексконтрактника, який за вказівкою російських спецслужб підпалював релейні шафи «Укрзалізниці». Диверсант, який самовільно залишив частину, погодився нищити критичну інфраструктуру в прикордонній області для порушення військової логістики.