"Кріт" у лавах ДШВ готувався вбити комбрига на замовлення росіян: деталі від СБУ (фото)

Затримання мобілізованого водія, який готував замах на комбрига ДШВ на замовлення ФСБ / © СБУ

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Військова контррозвідка СБУ разом із ГУР запобігли замаху на командира однієї з бригад десантно-штурмових військ у Миколаєві. Злочин мав скоїти російський агент — мобілізований водій, — який готувався навести ворожу ракету на штаб з’єднання в режимі реального часу.

Про це повідомили у телеграм-каналі Служби безпеки України.

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У Миколаєві силовики затримали мобілізованого військового, який за завданням російської ФСБ готував замах на українського полковника, командира однієї з бригад ДШВ.

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«Як з’ясувало розслідування, фігурант мав у режимі реального часу навести ракетний удар ворога по штабу бойового з’єднання, де перебував полковник«, — уточнили в СБУ.

Спецслужба завчасно убезпечила місця дислокації українських десантників і затримала російського агента безпосередньо на території підрозділу. За даними слідства, на момент затримання фігурант саме готувався передати куратору з ФСБ координати військового об’єкта, де мав перебувати командир бригади.

Під час затримання у поплічника ворога вилучили смартфон із повідомленнями російському спецслужбісту щодо підготовки до ліквідації українського офіцера.

Як встановило розслідування, мобілізований потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав близькі стосунки через телеграм-канали для знайомств. Після вербування він підтримував прямий зв’язок із представником ФСБ через анонімний чат у месенджері.

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Використовуючи службове становище водія, військовий за вказівками російського куратора почав збирати інформацію про місця перебування командування бригади. Крім того, він передавав ворогу відомості про місця зберігання та запуску ударних безпілотників ЗСУ, які використовуються для ураження тилових позицій російських угруповань.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі фігурант перебуває під вартою без можливості внесення застави. У разі доведення провини в суді йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Листування завербованого військового з куратором з ФСБ / © СБУ

Листування завербованого військового з куратором з ФСБ / © СБУ

Листування завербованого військового з куратором з ФСБ / © СБУ

Листування завербованого військового з куратором з ФСБ / © СБУ

Листування завербованого військового з куратором з ФСБ / © СБУ

Листування завербованого військового з куратором з ФСБ / © СБУ

Листування завербованого військового з куратором з ФСБ / © СБУ

Нагадаємо, раніше у Києві СБУ запобігла замаху на російського опозиціонера, громадського діяча та колишнього військового ЗСУ, затримавши агентку ФСБ під час дорозвідки біля спорткомплексу, де він працює тренером. Виконавицею виявилася безробітна мешканка окупованого Мелітополя, яку завербували в обмін на закриття справи за зберігання наркотиків. Затриманій оголосили підозру у держзраді.

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