"Кріт" у НАБУ "зливав" інформацію ексзаступнику голови охорони Януковича: фото листувань

Затриманий працівник Центрального апарату НАБУ, який працював на ворога / © СБУ

СБУ дізналася, що затриманий у липні працівник Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі «Д-2», входив до масштабної агентурної мережі Росії. Він передавав інформацію з обмеженим доступом Дмитру Іванцову — ексзаступнику керівника охорони колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Про це йдеться у заяві в телеграм-каналі Служби безпеки України.

Хто входив до агентурної мережі ФСБ Росії?

Окрім працівника НАБУ, до російської агентурної мережі входило ще троє людей, яких викрили раніше. Усі вони добре конспірувалися, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом.

За матеріалами справи, діяльність російських агентів курував співробітник 1 служби Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров. Він почав формувати відповідну мережу ще 2009 року. Єгоров неодноразово відвідував Україну у межах міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн.

Першого поплічника Єгорова СБУ затримала 2020 року. Це — генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов. За вказівкою Єгорова, на той момент Шайтанов планував низку терактів на території України та вбивство відомого військового добровольця. Генерал-майор також збирав і передавав росіянам інформацію про проведення таємних операцій у районі АТО тощо.

Пізніше СБУ встановила ще одного агента Єгорова — Дмитра Іванцова. Це — ексзаступник керівника охорони Януковича. Саме він у лютому 2014 року допомагав на той час президентові України втекти до Росії. Сам Іванцов залишився у Криму та почав працювати на ворога. Зараз він переховується на окупованому півострові і є резидентом ФСБ. Серед завдань Іванцова — координація підривної діяльності інших російських агентів в Україні.

2024 року СБУ викрила ще одного учасника осередку мережі Євгорова-Іванцова. Це — військовий Національної гвардії України. Він декілька років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію про наслідки обстрілів української території тощо.

Схема агентурної мережі ФСБ Росії / © СБУ

Що накоїв російський «кріт» у НАБУ?

Згодом СБУ з’ясувала, що іще один агент Єгорова-Іванцова — експрацівник МВС України, який на час затримання виявився чинним співробітником НАБУ. Ворог завербував цього посадовця ще 2012 року. Фігурант надавав Іванцову потрібну інформацію і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Зокрема, про це свідчить законспіроване листування, яке фігуранти відновили через три дні після «референдуму» про «приєднання» Криму до Росії.

За матеріалами справи, співробітник НАБУ здійснив понад 60 епізодів передавання інформації з обмеженим доступом ексзаступнику керівника охорони Януковича. Серед іншого, фігурант збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, щодо яких ворог планував вербування та спеціальні інформаційні операції.

Аби отримати персональну інформацію про потенційні «цілі», ворожий «кріт» у НАБУ використовував закриті бази даних правоохоронних органів України.

Після ґрунтовного документування злочинів фігуранта, працівники СБУ та Офісу генпрокурора затримали його. У ворожого агента вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які той використовував для контактів з куратором.

Фігуранту повідомлено про підозру за декількома статтями:

державна зрада;

несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Суд взяв підозрюваного під варту. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

В СБУ звернули увагу, що інший агент мережі Єгорова-Іванцова — Шайтанов — уже отримав вирок у вигляді 12 років ув’язнення. Щодо посадовця Нацгвардії, то він наразі перебуває під вартою.

«Дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому», — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 21 липня СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора провели масштабні обшуки у НАБУ та САП. Силовики заявили про перевірку на предмет російського впливу. У результаті затримали керівника міжрегіонального управління НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у співпраці з РФ, незаконному бізнесі з коноплями та передаванні даних російським спецслужбам.