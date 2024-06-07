Критична інфраструктура може залишитися без світла: українців просять не вмикати кондиціонери

Українці повинні заощаджували електроенергію, оскільки вона перш за все необхідна для функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

"Дійсно, кондиціонери є одними з досить енергоємних приладів серед побутових, як і бойлери та інші. Розуміючи, що температура буде збільшуватися, застосування кондиціонерів також буде лише збільшуватися, ми закликаємо населення, побут, бізнес за можливості мінімізувати їх використання чи не використовувати взагалі. Знаходити інші варіанти провітрювання приміщень, які можуть бути не менш ефективними", - сказав він.

Нагадаємо, народний депутат України та член Комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк дав песимістичний прогноз щодо електропостачання взимку. Він вважає, що українцям доведеться сидіти без світла по 10 годин.

Очільник Міненерго Герман Галущенко прогнозує складну зиму.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гарна новина про світло! Від 7 червня електроенергії стане більше!

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