Критичний стан сп'яніння у матері: 2-річну дитину виявили без нагляду посеред Рівного

Поки дитина гуляла без нагляду, мати відпочивала в одному із закладів неподалік.

У центрі Рівного перехожі знайшли 2-річну дівчинку, яка була без нагляду. На місце події прибули патрульні, які розшукали горе-матір дитини.

Про це передає Патрульна поліція Рівненської області.

Як виявилося, мати відпочивала в одному із закладів неподалік. Вона була з ознаками сп'яніння, тому поліцейські відвезли жінку до медзакладу для освідування. Результат — 3,14 проміле алкоголю.

Горе-мати

Як передає "Радіо Трек", такий рівень алкоголю майже у 16 разів перевищував норму. Відповідно до ступенів сп’яніння – це був критичний стан.

Патрульні про випадок повідомили поліцейських підрозділу ювенальної превенції, які склали на громадянку протокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Як виявилося, що такий адмінматеріал на неї оформляли не вперше за цей рік.

Нагадаємо, що у Києві поліція вилучила у п'яної жінки 5-місячне немовля.

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