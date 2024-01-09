Критично необхідна економія: Шмигаль прокоментував ситуацію в енергосистемі України

Наразі вона є контрольованою.

Масовані обстріли з боку РФ не завдали суттєвої шкоди українській енергетичній системі. Застосовувати відключення поки не планується.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Українців просять економити

За словами Шмигаля, напередодні зими провели величезний обсяг відновлювальних робіт. І це допомагає зберігати енергетичну стійкість під час масованих ворожих атак та під час негоди.

"Останні обстріли не завдали суттєвої шкоди українській енергетичній системі. Ситуація контрольована, є запас міцності, планові відключення не передбачаються. Але у зв'язку з низькими температурами споживання електроенергії наразі стрімко зростає. Сьогодні станом на ранок воно на 6% перевищило вчорашні показники. Додаткові навантаження збільшують ризик аварій", – констатував він.

Так, на період холодів енергетики закликають громадян зменшити споживання шляхом вимкнення потужних електроприладів, а бізнес – знеструмленням вивісок, банерів, вітрин.

"Це дозволить зекономити до 200-400 МВт, що дорівнює кільком блокам теплогенерації. І це зараз критично необхідно нашій енергосистемі", – підсумував прем'єр-міністр.

Раніше в "Укренерго" сказали, чи готова енергосистема України до масованих ударів РФ.

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