Критично важливо для перемоги: західні ЗМІ відзначають успіхи СБУ у викритті зрадників

Російська агентурна мережа роками поширювалася Україною. Від лютого 2022, коли РФ масштабно вторглася до України, російські шпигуни лише посилили свою діяльність, однак нині СБУ успішно цьому перешкоджає.

Служба безпеки України від початку повномасштабної війни викрила понад 2 тисячі державних зрадників. Це є критично важливо для перемоги України.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Росія почала активніше вербувала агентів в Україні від 2004 року під час Помаранчевої революції, яка призвела до виборів прозахідного президента. Це стало першою серйозною ознакою того, що російський контроль над країною-сусідкою слабшає. Вербуванню російських агентів на всіх рівнях, зокрема в лавах СБУ, тоді сприяли давні офіційні зв’язки, корупція та симпатії до Москви.

На початку повномасштабної війни в лютому 2022 року очікувалося, що російські агенти в Україні сприятимуть швидкому захопленню України під час, на думку Москви, "блискавичної операції". Багато хто зрештою втік або був спійманий.

Чинний очільник СБУ Василь Малюк порівняв поширення російської агентури в передвоєнні десятиліття з раковими клітинами. Тепер, за ​​його словами, "СБУ, як хірург", намагається виявити та затримати шпигунів.

Нині, оскільки війна перейшла в більш стабільну фазу, російським агентам в основному доручено збирати інформацію про військові цілі, включно з армійськими базами, майстернями та складами боєприпасів.

Найчастіше шпигуни працюють за гроші. Інколи їх вербують із застосуванням тортур або погроз під час ув’язнення на окупованих територіях, кажуть чиновники.

Російські шпигуни в Україні

В Україні до 15 років ув’язнення засудили агента Головного розвідуправління Росії, який діяв у Дніпрі під прикриттям волонтерського фонду, а насправді збирав розвіддані про Сили оборони.

Також Служба безпеки зібрала доказову базу на чотирьох високопосадовців-зрадників з колишнього Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України. Під час окупації півострова вони зрадили Присязі й перейшли на бік російських загарбників, яким наразі допомагають проводити масові репресії проти місцевих учасників руху опору.

Крім того, правоохоронні органи заочно оголосили про підозру у державній зраді близько 400 поліцейським, які залишились на окупованих територіях та стали співпрацювати з загарбниками.

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