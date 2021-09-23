Розкритикував ООН, потролив РФ і розповів про ситуацію в Україні: весь виступ Зеленського на Генасамблеї

Зеленський закликав "оживити" ООН, порівнявши організацію з "супергероєм на пенсії".

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 вересня, виступив на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, порівнявши організацію з "супергероєм на пенсії" і розповівши про ситуацію в Україні.

Пропонуємо детальніше ознайомитися із промовою українського лідера.

Замах на Шефіра

Виступ глава держави розпочав із розповіді про обстріл автомобіля свого помічника Сергія Шефіра, який відбувся 22 вересня близько 10-ї години ранку за Києвом неподалік від села Лісники Київської області.

"Третя година ночі. Десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах. 12 пострілів. Три влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", - висловився Зеленський.

"Гра у єдність"

На переконання президента, пандемія COVID-19 показала, що світ "грав" у рівність і єдність. Він, зокрема, розкритикував держави за несправедливий розподіл вакцин від коронавірусу.

"Одна справа - ділити спільні цілі, інша - спільно ділити вакцини. Вакцини, що дають життя. Виявилося, що в статтях про рівність, як у рекламі, є зірочки й напис дрібним шрифтом: "Всі ми люди, всі ми - в одному човні, але рятувальні шлюпки спочатку отримають пасажири 1-го класу", - висловився він.

Глава держави зауважив, що Україна не чекала допомоги від інших, водночас допомагала, зокрема відправляла своїх медиків до Італії.

"Оживити" ООН

Зеленський закликав "оживити" ООН, порівнявши організацію з "супергероєм на пенсії, який забув, що він міг зробити".

Український лідер, зокрема, вказав, що Організація Об'єднаних Націй "довго чує тільки критику" і "звинувачення, що ООН нічого не може" і "стала Лігою Націй".

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"І сьогодні ООН - як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, кволим, непотрібним дідом, життя якого пройшло марно", - висловився глава держави.

Водночас Зеленський закликав організацію "знову повірити в себе" і "оживити" Статут.

"Це не рекомендації, які можна виконувати за бажанням. Ви не знайдете там слів "Кожен сам за себе". І тоді б світу не довелось би визнавати, що він провалив іспит на ковід, іспит на єдність. І ховати очі у 20-річчя Дурбанської декларації ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Хто міг уявити, що колись знаряддям для дискримінації стануть саме ліки?" - сказав він.

Окрім того, на переконання президента, для "оживлення" ООН необхідна правда.

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"Коли б усі, хто має вплив, щиро підтримали миролюбні зусилля світової співдружності, сьогодні на афганській землі не вибухали б снаряди, автоматні черги не тероризували б мирне населення", - процитував український лідер слова першого представника незалежної України в ООН Леоніда Кравчука, сказані 30 років тому на 46-й Генасамблеї ООН.

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Зеленський також нагадав, що рішення про проведення першої конференції зі створення ООН було ухвалено у 1945 році під час конференції в Ялті, яка вже восьмий рік є окупованою разом з Кримом.

"Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалась ідея ООН, окуповано постійним членом Ради Безпеки ООН? Пан Голова 76-ї асамблеї говорив багато про зміну клімату та захист довкілля й природи на планеті. У цьому контексті Крим потребує уваги ООН ще більше. Із унікальної природи зробили військову базу. Замість фауни й флори там флот і солдати", - обурився він.

Для того, щоб оживити ООН, Зеленський закликав держави-члени "говорити один з одним просто, чітко, конкретно, а головне - чесно, відверто".

Війна на Сході

Президент зауважив, що звуки вибухів і пострілів лунають на окупованому Донбасі вже восьмий рік поспіль, а кількість загиблих і поранених щороку зростає.

"Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності, - сказав він і продовжив:- Можливо у Сентрал-парку або Медісон-сквер постріли чути не так гучно, як у Авдіївській "промці" або на Світлодарській дузі. Ми хочемо оживити ООН? Може, для цього ООН має рухатись? Бути мобільною і швидкою?"

Зеленський запропонував країнам-членам ООН почати зустрічатися у гарячих точках, де "можна реально почути й побачити ці глобальні проблеми".

Кримська платформа

Окрім того, українських лідер закликав усі країни-члени Організації Об'єднаних націй приєднатися до Спільної декларації учасниць міжнародної Кримської платформи.

"ООН - це всі ми, це 193 країни. Я запрошую всі ці країни приєднатися до спільної Декларації учасниць Кримської платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви проти силової зміни кордонів у світі", - висловився український лідер.

Він також розкритикував ООН за "ігнорування майданчика для вирішення проблем міжнрадного права і окупації".

"Участь 46 держав та міжнародних організацій у першому саміті Кримської платформи про деокупацію Криму - ось це відданість основним принципам ООН. А те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права і окупації - це якісь нові, ніким не схвалені принципи", - пояснив свою позицію глава держави.

Зеленський висловив переконання у тому, що Кримська платформа "повинна працювати під егідою ООН".

Відданість України принципам ООН

Коментуючи ідею про "оживлення" організації, Зеленський нагадав про операцію України з порятунку мирного населення в Кабулі, під час якої наші військові евакуювали майже 700 людей, зокрема українців, а також громадян інших держав, членів правозахисних організацій і журналістів різних видань: Global Mail, The Wall Street Journal, USA Today, Stars and Stipes.

"Це були чоловіки, жінки, діти, люди похилого віку з різних держав, різних національностей, різних віросповідань, - резюмував президент. - Ось це, я вважаю, - відданість основним принципам ООН".

Цитата Путіна і тролінг РФ

Очільник України переконаний у тому, що жодна країна світу не може почуватися в безпеці через агресію з боку Російської Федерації.

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"У світі більше ніхто не почувається в безпеці. Підкреслю: ніхто не почувається в безпеці. І не може заховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною", - вказав український лідер.

Він також російською процитував слова президента РФ Володимира Путіна, сказані в Мюнхені у 2007-му та на Генасамблеї ООН у 2015 році. Далі дослівно:

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет всё больше и больше диктата, и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы.

Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", - навів слова Путіна глава української держави.

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Після цього Зеленський подякував країнам, які цьогоріч згадали Україну у своїх виступах в ООН, а також тим, хто "не соромиться, що Україна - їхній друг і партнер", називає речі своїми іменами, "не боячись, що хтось показово покине цю залу".

Натякнувши на те, що йдеться про Росію, президент додав: "Не треба цього роботи, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони".

Україський лідер під час промови також озвучив низку правопорушень Російської Федерації, зокрема розповів про те, як Кремль змушує громадян України брати участь у виборах до російського парламенту.

"Видача сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності й неповаги до міжнародного права? Більш того, РФ сама про це офіційно заявляє", - зауважив Зеленський.

Звільнення Джелялова та інших політв'язнів

Окрім того, Зеленський в ООН закликав міжнародну спільноту підтримати звільнення заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова та ще близько 450 українців, які незаконно утримуються в ОРДЛО та РФ.

"Російська Федерація звинувачує цього політолога, видатного журналіста, телеведучого, викладача права та історії у спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова. Ось вам ціна боротьби за свої права, за права людини", - висловився глава держави.

Він наголосив, що "дуже розраховує" на підтримку міжнародної спільноти у питанні звільнення заступника глави Меджлісу і ще близько 450 українців, які "незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації".

"Закликаю вас підтримати оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації нашого українського окупованого півострова, які будуть винесені на розгляд Генеральної асамблеї до кінця року", - додав президент.

Досягнення ООН

У підсумку український лідер нагадав про досягнення ООН, які варто пам'ятати. Зокрема Зеленський згадав про Загальну декларацію прав людини 1948 року, продовольчі програми, миротворчі місії та ЮНІСЕФ, який захищає дітей у понад 190 країнах світу.

"Давайте покажемо, що ми рішуче налаштовані докласти всіх зусиль, щоб посилити нашу взаємодію?! Покажемо. І просто зробимо. Навіть без резолюцій, декларацій, узгоджень позицій. А просто зробимо", - закликав Зеленський.

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