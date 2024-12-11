Кривава атака на Запоріжжя: кількість жертв збільшилася

Ворог цинічно вгатив по цивільному об'єкту просто у центрі міста.
Вже 19 годин триває рятувальна операція після ворожого удару по середмістю Запоріжжя. Внаслідок атаки загинуло 7 людей.
Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров.
Додається, що 22 людини отримали поранення. Під завалами ще є люди.
"За попередніми даними пошкоджені 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі. В ліквідації наслідків ворожого удару задіяні понад 160 людей та півсотні одиниць техніки", - підсумували в ОВА.
Нагадаємо, росіяни 10 грудня атакували Запоріжжя. Є поранені, загиблі та руйнування.
Читайте також: