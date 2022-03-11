Кривава брехня Росії про військову інфраструктуру: як окупанти бомблять школи, будинки, лікарні (фото)

Росія зухвало обстрілює цивільні будівлі, видаючи їх за об'єкти військової інфраструктури України.

Російські окупанти вчиняють на території України воєнні злочини, цинічно обстрілюючи мирне населення. Загарбники скидають ракети і бомби на дитячі лікарні та пологові будинки, обстрілюють житлові масиви, школи, садочки, спорткомплекси, атомні та ядерні об'єкти, а також адміністративні будівлі місцевого і обласного керівництва.

Всі ці зухвало обстріляні будівлі влада Росії видає за об'єкти військової інфраструктури в Україні, безсоромно обманюючи своїх громадян. Тим часом в Україні гинуть мирні люди, зокрема і діти.

Відповідні фото російських бомбардувань оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Росія обстрілює житлові масиви, фото / Генеральний штаб ЗСУ

Росія обстрілює житлові масиви, фото / Генеральний штаб ЗСУ

Росія обстрілює житлові масиви, фото / Генеральний штаб ЗСУ

Росія обстрілює житлові масиви, фото / Генеральний штаб ЗСУ

Росія обстрілює житлові масиви, фото / Генеральний штаб ЗСУ

Росія обстрілює житлові масиви, фото / Генеральний штаб ЗСУ

Росія обстрілює житлові масиви, фото / Генеральний штаб ЗСУ

Росія обстрілює житлові масиви, фото / Генеральний штаб ЗСУ

Росія обстрілює житлові масиви, фото / Генеральний штаб ЗСУ

Росія обстрілює житлові масиви, фото / Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що росіяни, не маючи змоги перебороти Збройні сили України на полі бою, почали реалізовувати свою сирійсько-чеченську тактику, яка полягає в терорі цивільного населення.

За останными даними, від початку вторгнення Росії в Україні загинула 71 дитина, ще понад 100 – зазнали поранень. Загалом від початку війни в Україні були вбиті або поранені щонайменше 1424 цивільних, кількість жертв може бути значно більшою, кажуть в ООН.

З початку вторгнення Росія нанесла Україні збитків на 119 млрд доларів. Ця цифра стосується лише зруйнованих об'єктів інфраструктури і зростає з кожним днем війни.