Кривава драма у Дніпрі: чоловік через ревнощі застрелив свого суперника

Фігурант намагався втекти після скоєнного, але правоохоронці затримали його.

19 січня близько 23.20 у Самарському районі міста Дніпра прогриміли постріли. Поліцейські, які прибули на місце події, виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

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За інформацією правоохоронців, до будинку потерпілої приїхав її знайомий, однак в гостях у жінки був інший чоловік. Розлютившись, 46-річний підозрюваний вистрілив понад 10 разів з мисливського нарізного карабіну у чоловіка, ще декілька раз поцілив у ногу жінці.

"Від отриманих поранень 21-річний гість помер на місці події. Поранену жінку підозрюваний посадив у своє авто та відвіз до лікарні, після чого поїхав", – йдеться в повідомленні.

При затриманні фігуранта поліція вилучила з автомобіля гранати, димові шашки, ножі й мисливський нарізний карабін.

Наразі ведеться слідство.

Вилучена зброя

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція затримали подружжя, яке причетне до теракту в Дніпрі 14 грудня 2024 року.

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