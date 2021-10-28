Кривава ДТП у Харкові: адвокатка 16-річного водія раніше захищала "мажора", який помочився перед відділом поліції

Кривава ДТП у Харкові: адвокатка 16-річного водія раніше захищала "мажора", який помочився перед відділом поліції

За даними ЗМІ, адвокатка підозрюваного захищала ще одного скандального "мажора".

16-річного водія, який у Харкові вчинив моторошну ДТП, захищає адвокатка, яка раніше представляла інтереси іншого "мажора", який привселюдно помочився перед відділом поліції.

Про це повідомляє видання newsroom.kh.ua.

За даними ЗМІ, адвокатка неповнолітнього водія Інна Д. у 2015 році захищала інтереси іншого "мажора" Олексія Б., який разом з другом помочився перед Шевченківським відділом поліції. Коли ж прибули правоохоронці, то підліток показав їм сідниці та влаштував дебош. Після цього молодик, будучи в наручниках, ще і напав на журналіста та хвалився "зв'язками".

Тоді суд оштрафував хлопця на 12750 грн. Але це його не зупинило. Він у 2015 році розмахував пістолетом в одному із кафе Харкова.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася серйозна ДТП. Там водій легковика на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці, троє пасажирів Іnfiniti – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - з важкими травмами доправлені до лікарні.

Також суд у Харкові обрав запобіжний захід водієві. Підліток перебуватиме під арештом 60 діб без права внесення застави.

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