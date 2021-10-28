Кривава ДТП у Харкові: "мажор" і досі не виплатив компенсації потерпілим, у яких стріляв два роки тому - ЗМІ

Кривава ДТП у Харкові: "мажор" і досі не виплатив компенсації потерпілим, у яких стріляв два роки тому - ЗМІ

Суд призначив невелику моральну компенсацію, проте і її родина підлітка не сплатила потерпілим у стрілянині.

16-річний "мажор", який у Харкові вчинив криваву ДТП, і досі не виплатив потерпілим матеріальну та моральну компенсацію за стрілянину, яку влаштував у 2019 році.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, у 2021 році суд визнав підлітка винним у стрілянині в супермаркеті Харкова та призначив йому умовне покарання й зобов'язав сплатити потерпілим 23 тис. грн матеріальної та моральної компенсації. Проте родина хлопця і досі не заплатила потерпілим.

За даними джерела видання, родичі підозрюваного пропонували потерпілим зустрітись, щоб "не псувати долю" підлітку. Проте люди відмовились.

У вироку суду від 5 липня 2021 року йшлось про те, що потерпіла жінка вимагала від нападника стягнення матеріальної шкоди, яка складається з витрат на медикаменти у розмірі 7965 грн і витрат на придбання титанової пластини і проведення операції у сумі 18 тис. грн, а також моральної шкоди у розмірі 250 тис. грн. Однак суд задовольнив позов лише частково. Визнав матеріальний збиток, оскільки він підтверджений чеками - 7965 грн. А ось витрати на пластину та проведення операції "не знайшли своє підтвердження в судовому засіданні". Крім того, суд призначив незначну моральну компенсацію - 15 тис. грн.

Нагадаємо, підліток, який у Харкові вчинив моторошну ДТП, за даними соціальних мереж, в 2019 році влаштував стрілянину в одному із харківських супермаркетів. Він тоді поранив 19-річного хлопця та його 39-річну матір.

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