Різанина через повістку: на Волині чоловік напав з ножем на працівників ТЦК

Два військкоми прийшли до чоловіка додому дізнатися, чому він не з’явився за повісткою. Він напав на ТЦКівців з ножем, поранивши одного з них.

У місті Нововолинську на Волині чоловік завдав ножем травму у живіт працівнику ТЦК.

Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що сьогодні, 21 березня, близько 16 години двоє працівників ТЦК навідалися до військовозобов’язаного, який проігнорував бойову повістку.

"На одного з них було здійснено напад із застосуванням холодної зброї (ножа) за адресою проживання громадянина", – йдеться в повідомленні.

За словами військкомів, під час розмови чоловік вибіг з квартири та завдав працівнику ТЦК два удари ножем, один з яких був блокований, а другий завдав суттєвої шкоди військовослужбовцю, оскільки потрапив в область черевної порожнини.

Відразу після подій військком був госпіталізований з попереднім діагнозом "різана рана передньої стінки живота, проникаюча".

За інформацією місцевого видання "Буг", нападникові – 50 років. Відомо, що чоловік поранив ножем і себе.

Поліція проводить слідчо-оперативні дії. Нападникові загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині працівники ТЦК побилися з цивільним.

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