"Оголосили стукачем і почали цькувати": з'явилися нові подробиці масового розстрілу солдатів у Дніпрі

Близько місяця тому Артемій став свідком бійки товаришів.
Артемій Рябчук, який 27 січня розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, раніше міг страждати від пресингу з боку своїх товаришів.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав Ігор Мосійчук.
За його словами, близько місяця тому Артемій став свідком бійки товаришів по службі. Він нібито втрутився у конфлікт та повідомив про нього командування.
“Після цього його оголосили стукачем і почали цькувати. Це тривало два місяці, поки він не добрався до зброї”, — підкреслив Ігор Мосійчук.
Нагадаємо, що затримали Артемія Рябчука у Дніпропетровській області. З собою у нього було близько 200 патронів та автомат. Він сам здався поліції.
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