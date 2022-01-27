"Оголосили стукачем і почали цькувати": з'явилися нові подробиці масового розстрілу солдатів у Дніпрі

Близько місяця тому Артемій став свідком бійки товаришів.

Артемій Рябчук, який 27 січня розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, раніше міг страждати від пресингу з боку своїх товаришів.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав Ігор Мосійчук.

За його словами, близько місяця тому Артемій став свідком бійки товаришів по службі. Він нібито втрутився у конфлікт та повідомив про нього командування.

“Після цього його оголосили стукачем і почали цькувати. Це тривало два місяці, поки він не добрався до зброї”, — підкреслив Ігор Мосійчук.

Нагадаємо, що затримали Артемія Рябчука у Дніпропетровській області. З собою у нього було близько 200 патронів та автомат. Він сам здався поліції.

Читайте також: