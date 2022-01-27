Кривава стрілянина у Дніпрі: завод "Південмаш" оточила поліція (фото та відео)

Трагедія сталася вночі.
Територію заводу "Південмаш" у Дніпрі, де вночі сталася кривава стрілянина, оточила поліція. Правоохоронці проводять там слідчі дії.
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.
На фото з місця трагедії видно, що на "Південмаш" прибули десятки озброєних поліцейських. Зловмисника досі шукають. У Дніпрі та сусідніх областях оголосили план "Сирена".
Нагадаємо, що 27 січня о 03:40 військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ. Після чого зі зброєю втік.
У результаті стрілянини 5 осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.
Мотиви скоєного злочину поки невідомі.
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