Криваві розбірки у Дніпрі: жінка намагалася вбити чоловіка на очах у двох дітей і квартиранта

Криваві розбірки у Дніпрі: жінка намагалася вбити чоловіка на очах у двох дітей і квартиранта

Зловмисницю затримала поліція.

У Дніпрі 22-річна дівчина з ножем напала на свого 38-річного чоловіка. Вона завдала йому ножове поранення у живіт.

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Про це повідомляє "Репортер".

У Дніпрі в одному з будинків на проспекті Слобожанський 22-річна дівчина напала на свого чоловіка з ножем, завдавши йому колотої рани в живіт. Це сталося на очах у двох дітей подружжя - хлопчиків 2 та 4 років та їхнього квартиранта.

Коли наряд поліції прибув, правоохоронці попросили дівчину кинути ножа, але вона перебувала у неадекватному стані і не реагувала на сказане. У результаті ніж відібрали, а на дівчину одягли кайданки.

38-річного чоловіка з ножовим пораненням живота госпіталізували. Дітей доправили на огляд до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що селищі Івано-Франкове Яворівського району, що неподалік Львова, 45-річна жінка зарізала свого 39-річного співмешканця. Вбивство сталося в одному з місцевих приватних будинків.

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