Криваві розбірки у Кривому Розі: іноземці влаштували різанину й стрілянину у центрі міста

Одного чоловіка знайшли вбитим, ще одного - з ножовими пораненнями.

У Кривому Розі в авто виявили тіло чоловіка з двома вогнепальними пораненнями. Ще одного чоловіка з порізаним обличчям і ножовим пораненням спини доправили до лікарні.

Про це повідомляють "Свои".

Подія сталася учра, 5 грудня, поблизу кафе "Груша". Між групою іноземців стався конфлікт, який переріс у стрілянину і поножовщину.

Одного з учасників конфлікту доправили до лікарні з колото-різаною раною, а іншого знайшли мертвим у автомобілі у Центрально-Міському районі.

Вбитий чоловік – громадянин Азербайджану, який приїхав із ще одним товаришем до Кривого Рогу того ж дня з Києва. Інший учасник конфлікту, який отримав ножове поранення у спину, громадянин Азербайджану. Раніше його відправили до СІЗО на час досудового розслідування за гучне пограбування у 2019 році ювелірного магазину "Золотий вік" в Металургійному районі Кривого Рогу, але незабаром змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Нагадаємо, що Лубнах Полтавської області поблизу автомийки місцевий мешканець ножем поранив 43-річного чоловіка і втік. Поліція його спіймала і повідомила про підозру в замаху на вбивство.

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