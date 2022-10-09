Криваві удари по Запоріжжю: експерт розповів, чого прагне Росія, обстрілюючи місто

Після Херсона і Нової Каховки тільки у Запоріжжі окупанти мають можливість переправлятися на правий берег Дніпра.

Окупанти обстрілюють Запоріжжя, щоб створити передумови для подальшого наступу. Також своїми ударами по місту росіяни тероризують мирних жителів, бо сподіваються, що вони проситимуть українських військових відійти від міста.

Таку думку в ефірі "1+1" в рамках телемарафону висловив військовий експерт Сергій Грабський.

"Запоріжжя це досить специфічний пункт у наші обороні, і втративши можливість здійснювати активні операції на правому березі Дніпра, йдеться про Херсонський напрямок, противник має тільки одну можливість якимось чином вплинути на ситуацію і спробувати досягти результатів, переправивши свої війська на правий берег і це, на жаль, лише Запоріжжя. Тому що після Херсона і Нової Каховки тільки там є можливість переправлятися на правий берег. Саме тому противник завдає таких варварських ударів по населеному пункту, щоб створити передумови для подальшого наступу", - сказав він.

Експерт зазначив, що такі дії окупантів мають мало що спільного з військовою доцільністю, але "якщо говорити про терористичну активність, то це саме те, що ми маємо".

"Є така думка в противника, і ми з такою думкою зустрічалися у Миколаєві, - вони чомусь сподіваються, що цивільне населення буде просити військових відійти від міста. Тобто таким чином, на їхню думку вони руйнують тили противника", - зазначив Сергій Грабський.

Обстріли Запоріжжя

Впродовж останнього тижня ворог продовжує завдавати ударів по Запоріжжю, руйнуючи будинки, інфраструктуру, та вбиваючи місцевих мешканців.

6 жовтня по Запоріжжю випустили одразу сім ракет. Вони поцілили в багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару загинуло 12 осіб. В Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл південного міста.

7 жовтня, окупаційні війська атакували двома іранськими дронами-камікадзе, які поцілили в об'єкти критичної інфраструктури міста. Один із дронів упав у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Є інформація про одного постраждалого, у нього осколкові поранення.

8 жовтня стало відомо про зростання кількості жертв внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя, що трапився днями, - під завалами знайшли 19 тіл.

У ніч проти 9 жовтня російські військові завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, відомо про 17 загиблих.

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