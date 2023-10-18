Кривавий обстріл Запоріжжя та вибухи в тимчасово окупованому Криму: головні новини ночі 18 жовтня 2023 року

Головні новини ночі 18 жовтня 2023 року:

Ворог обстріляв Запоріжжя: кількість загиблих та постраждалих зросла Читати далі –>

"Бавовна": ранок у тимчасово окупованому Криму розпочався з вибухів Читати далі –>

У Запоріжжі після ворожої атаки жителям зруйнованої багатоповерхівки дозволили зайти на 15 хвилин, аби забрати речі Читати далі –>

У Запоріжжі унаслідок ворожої атаки є зниклі безвісти Читати далі –>

У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів - моніторингові канали Читати далі –>

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