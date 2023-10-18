Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кривавий обстріл Запоріжжя та вибухи в тимчасово окупованому Криму: головні новини ночі 18 жовтня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2283
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кривавий обстріл Запоріжжя та вибухи в тимчасово окупованому Криму: головні новини ночі 18 жовтня 2023 року

Росіяни обстріляли ймовірно з С-300 будинки у Запоріжжі / Фото: t.me/zoda_gov_ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 18 жовтня 2023 року:

  • Ворог обстріляв Запоріжжя: кількість загиблих та постраждалих зросла Читати далі –>
  • "Бавовна": ранок у тимчасово окупованому Криму розпочався з вибухів Читати далі –>
  • У Запоріжжі після ворожої атаки жителям зруйнованої багатоповерхівки дозволили зайти на 15 хвилин, аби забрати речі Читати далі –>
  • У Запоріжжі унаслідок ворожої атаки є зниклі безвісти Читати далі –>
  • У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів - моніторингові канали Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2283
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація