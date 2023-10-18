Кривавий обстріл Запоріжжя та вибухи в тимчасово окупованому Криму: головні новини ночі 18 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 18 жовтня 2023 року:
- Ворог обстріляв Запоріжжя: кількість загиблих та постраждалих зросла Читати далі –>
- "Бавовна": ранок у тимчасово окупованому Криму розпочався з вибухів Читати далі –>
- У Запоріжжі після ворожої атаки жителям зруйнованої багатоповерхівки дозволили зайти на 15 хвилин, аби забрати речі Читати далі –>
- У Запоріжжі унаслідок ворожої атаки є зниклі безвісти Читати далі –>
- У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів - моніторингові канали Читати далі –>
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