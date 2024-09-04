Кривавий ракетний удар РФ по Полтаві: Байден відреагував на трагедію

Президент США Джо Байден відреагував на ракетний удар РФ по Полтаві, який забрав десятки життів. Очільник Білого дому рішуче засудив атаку та запевнив, що Путін не виграє цю війну.

Відповідну заяву опублікували на сайті Білого дому.

"Я рішуче засуджую цей жахливий напад. Цей напад є трагічним нагадуванням про тривалі та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно. І Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати їх, включаючи надання систем протиповітряної оборони та засобів, необхідних для захисту своєї країни", - сказано у заяві.

Байден наголосив, що США будуть щодня підтримувати Україну.

"Росія не переможе у цій війні. Народ України переможе. І в цей трагічний день, і щодня Сполучені Штати підтримують їх", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 4 вересня, завдала ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві та по сусідній лікарні. Загинула 51 особа та 271 - поранена.

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