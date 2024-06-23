Кривий Ріг накрила гігантська хмара промислових викидів – до чого тут відключення світла (відео, фото)

У Кривому Розі сталося раптове відключення на металургійному комбінаті.
Кривий Ріг на Дніпропетровщині 23 червня накрила гігантська хмара. Так, мешканці міста помітили хмару на Соцмісті, а згодом у Довгинцівському районі.
Про це повідомляє видання "СВОЇ".
Згодом металургійний комбінат "Арселор" прокоментував ситуацію.
У пресслужбі компанії повідомили, що близько 05:00 сталося раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми.
"Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті. Зараз енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в "Укренерго" попередили, що 23 червня графіки відключення світла почнуть діяти раніше – подробиці.
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