Кривий Ріг накрила гігантська хмара промислових викидів – до чого тут відключення світла (відео, фото)

У Кривому Розі сталося раптове відключення на металургійному комбінаті.

Кривий Ріг на Дніпропетровщині 23 червня накрила гігантська хмара. Так, мешканці міста помітили хмару на Соцмісті, а згодом у Довгинцівському районі.

Про це повідомляє видання "СВОЇ".

Згодом металургійний комбінат "Арселор" прокоментував ситуацію.

У пресслужбі компанії повідомили, що близько 05:00 сталося раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми.

Кривий Ріг накрила гігантська хмара промислових викидів / Фото: Свої

Кривий Ріг накрила гігантська хмара промислових викидів / Фото: Свої

Кривий Ріг накрила гігантська хмара промислових викидів / Фото: Свої

"Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті. Зараз енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в "Укренерго" попередили, що 23 червня графіки відключення світла почнуть діяти раніше – подробиці.

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