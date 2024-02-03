Кривий Ріг після нічної атаки залишився без електрики: яка ситуація зі світлом і теплом

У Кривому Розі на Дніпропетровщині повністю вдалося відновити електропостачання після нічної атаки російських безпілотників вночі 3 лютого. Наразі більшість домівок вже заживили

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Кривий Ріг – зі світлом! Вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака", - йдеться у повідомленні.

За його словами, після нічної атаки без світла в районі залишилося майже 15 тис. мешканців. Також було знеструмлено дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43 тис. абонентів. Крім того, деякі родини залишилися без водопостачання.

Раніше Лисак повідомляв, що вдалося запустити понад два десятки котелень у місті. Втім, без тепла залишалося понад 1300 будинків. Голова ОВА зауважив, що першочергово енергетики намагалися відновити електропостачання лікарень і транспорту", - наголосив Лисак.

Нагадаємо, після нічної атаки 3 лютого армії РФ у Кривому Розі повернулись до графіків аварійних відключень світла. До послуг містян розгорнуто понад 200 "Пункти незламності".

Напередодні, 2 лютого, частина Кривого Рогу також залишалася без світла і тепла. Понад 50 тис. мешканців не мали електрики, а близько 45 тис. споживачів залишалися без опалення. Також було знеструмлено дві шахти.

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