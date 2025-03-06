Кривий Ріг, Суми, Харків та Одещина: що відомо про нічний удар РФ та його наслідки

Російська армія увечері, 5 березня, почала атакувати українські регіони ударними безпілотниками, низка вибухів пролунала у різних областях.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ворожі удари.

У ніч проти 6 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" з Воронезької області РФ і з Криму. Також ворог бив 112 дронами типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ у РФ і Чауда в Криму.

ЗС РФ атакували Суми безпілотниками

Близько 21:40 Повітряні сили України повідомили про рух безпілотників Сумською областю, які тримали курс на південь. Ударні дрони рухалися кількома групами, невдовзі одна із них дісталася обласного центру, де прогриміли вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили ударними дронами по складському приміщенні у межах міста, на місці "прильоту" є руйнування через пожежу.

Фото: Національна поліція України

Поліція на місці ворожої атаки

"Через обстріл загинув 32-річний чоловік, який, ймовірно працював охоронцем. На місці працювали всі екстрені служби. Поліцейські зафіксували наслідки влучання та зібрали докази", - йдеться у повідомленні Національної поліції.

Кривий Ріг - ракетна атака

Увечері, 5 березня, російські війська вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Унаслідок обстрілу є загиблі - четверо осіб - та постраждалі.

Наслідки удару балістикою по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Кривий Ріг, на місці атаки

ДСНС повідомляє, що російська ракета влучила в пʼятиповерховий готель — там спалахнула пожежа. Зруйнована сходова клітина, під завалами можуть перебувати люди. Наслідки удару ще уточнюють.

Росія атакувала Харків "Шахедами"

Уночі, 6 березня, у Харкові прогриміли вибухи: місто атакував ударний дрон-камікадзе типу "Шахед". За деякий час після вибухів мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під атакою опинився житловий район міста, зокрема багатоповерхівка. За його даними, ворожий дрон вдарив по технічному поверху споруди у Салтівському районі.

Росія завдала ударів безпілотниками по Харкову / Фото: Facebook/ ДСНС України

Наслідки атаки

Поки що, як повідомляє міський очільник, внаслідок атаки по Харкову загиблих немає. Постраждала одна жінка. Інші деталі нічної ворожої атаки з'ясовуються.

Росія вночі масовано атакувала Одеську область

Росіяни масовано атакували Одеську область. Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За його даними, під ударом перебувала цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, один з яких був госпіталізований.

Також ворог зруйнував приватний двоповерховий будинок та пошкодив скління адміністративної будівлі.

"Також є ураження енергетичного об'єкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - додав він.

Крім того, без світла залишилось понад десять тисяч місцевих жителів.

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