Криють вогнем всю лінію фронту: окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку

Ворог використовує тактику авдіївських подій на Запорізькому напрямку. Окупанти активізувалися та криють вогнем усю лінію фронту.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

"У росіян є перевага в артерії й авіації. Користуючись цим, ворог постійно накриває вогнем усю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп. На Запорізькому напрямку окупанти намагаються використовувати тактику авдіївських подій. Заходять, намагаються зачепитися малими піхотними групами за якусь будівлю, обладнати вогневу точку. Ворог намагається просуватися, хоча не завжди з успіхом. Нещодавно на ділянці "Легіону Свободи" росіяни зайняли одну будівлю, але за декілька хвилин туди прилетіла їхня міна, і вони всі 200-ті. Тобто їхній дружній вогонь ніхто не скасовував", - зазначив Денисов.

Також речник розповів про активне використовування окупантами на Запорізькому напрямку танків та броньованої техніки.

"Танки та інша броньована техніка використовується загарбниками для продавлювання й видавлювання наших хлопців з займаних позицій. Ворожа артилерія б'є постійно. Працює все, від мінометів, радянських танків, які вони використовують як артилерійські установки, до РСЗВ "Град", яка працює безперестанку", - підкреслив Денисов.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили ще два ворожі бомбардувальники Су-34.

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