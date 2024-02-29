Криза у Придністров'ї: у ЗСУ розповіли, наскільки захищена ця ділянка кордону України

Ділянка кордону між Україною та невизнаним Придністров'ям надійно захищена від самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ситуація під контролем Сил оборони. Що стосується ділянки кордону з невизнаним Придністров'ям, то вона надійно захищена, укріплена, а її оборона складена ще на початку повномасштабного вторгнення і весь цей час забезпечується Силами оборони", - розповіла Гуменюк.

Вона зауважила, що в Україні завжди усвідомлювали що вказаний напрямок небезпечний, тому контроль за цією ділянкою був посилений від самого початку великої війни.

"Зараз ми можемо сказати, що нічого більше, ніж інформаційні вкиди, це не несе. Той контингент, що в ПМР, нами повністю вивчений. Ми знаємо, як йому протидіяти, ми готові. Але загрози критичної той контингент не несе", - розповіла вона.

Нагадаємо, 28 лютого невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу у зв'язку з начебто економічною блокадою з боку Молдови. Автори звернення просять вжити заходів щодо захисту Придністров'я "з урахуванням факту постійного проживання на території республіки понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі".

Водночас офіційний Кишинів називає заклик Придністров'я до РФ про "допомогу" "ще одним елементом гібридної війни" і спробою дестабілізувати ситуацію в Молдові.

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