Крижана пригода: у Рівненській області чоловіка гуртом рятували на ставку

Рибалку передали медикам після порятунку.

У Дубні на Рівненщині врятували рибалку на місцевому ставку.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 16 листопада.

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Чоловіка, який намагався не потонути під кригкою кригою, побачив водій пожежної частини, який проїжджав повз. Кинувся на допомогу. Слідом збіглися інші перехожі. Кинули потерпілому трос. Із третього разу той зумів за нього вхопитися.

Чоловіка вже почали витягати як слідом прибули і місцеві рятувальники. Разом потерпілого витягли на берег та передали медикам. Ті його оглянули та відпустили додому. Крижана пригода для нього відбулася лише переляком.

У Рівненській області рятували рибалку на місцевому ставку | Новини України

Нагадаємо, українські медсестри врятували білоруса на відпочинку у Єгипті. Реанімаційні заходи вони не припинили навіть після того, як місцевий рятувальник сказав, що це кінець і більше немає сенсу продовжувати.