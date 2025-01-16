Втеча через Тису: один із затриманих розповів про свою невдалу спробу

Ввечері, 15 січня, прикордонники відділу “Тячів” Закарпатської області затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. За допомогою безпілотного летального апарата (БпЛА) прикордонники зафіксували рух групи осіб, що пробиралася через річку Тису на ділянці державного кордону.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці.

Прикордонники швидко зреагували і затримали двох чоловіків, мешканців Полтавської та Чернігівської областей, ще одного — мешканця Львівщини — на самому березі річки.

"Здолавши кілька метрів він розвернувся до берега. Потім знову зайшов у воду. І знову повернувся", - повідомили у Держприкордонслужбі.

Його зупинили прикордонники, надавши допомогу та можливість зігрітися. Під час спілкування чоловік поділився враженнями від невдалої спроби — він згадував, як "течія стиснула його тіло, і важко було дихати".

"Краще здатися. Ніж перепливати та втопитися", - зробив висновок затриманий і порадив іншим не випробовувати долю в такий спосіб.

Всі затримані особи були передані до правоохоронних органів. Згідно з українським законодавством, їм загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 8 500 до 13 600 гривень або адміністративного арешту на строк до 15 діб.

Нагадаємо, військовослужбовці Подільського загону Держприкордонслужби України за допомогою технічних засобів виявили на державному кордоні в межах Роздільнянського району трьох невідомих, що намагались нелегально потрапити до Придністров'я.

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