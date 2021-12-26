"Крок назустріч": у ЗСУ заговорили про дистанційну подачу документів для взяття на військовий облік жінкам

"Крок назустріч": у ЗСУ заговорили про дистанційну подачу документів для взяття на військовий облік жінкам

За словами міністра, взяття на облік фактично не змінить життя українських жінок.

У Міноборони вирішили зробити більш комфортними умови подання документів для жінок для взяття на військовий облік. Для цього розглядають можливість зробити це дистанційно.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"Хочу заспокоїти співгромадянок. По-перше, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ.

По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур. Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним.

По-третє, зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював.

Це крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю.", - розповів Залужний.

Він зауважив, що в Мінобороні планують ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть відбувати винятково за бажанням.

Нагадаємо, що нові норми щодо військового обліку жінок стосуються вагітних, а також матерів з малолітніми дітьми.

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