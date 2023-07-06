Крок за кроком: як правильно стерилізувати банки для консервації

Консервування продуктів на зиму - це звична справа для кожного українця впродовж усього літа. Щоб консервація не псувалася та довго зберігалася, необхідно правильно стерилізувати банки. Стерилізація гарантує відсутність бактерій та мікроорганізмів, що можуть призвести до псування консервів. У статті наведено покрокову підготовку до стерилізації скляної тари в декілька способів.

Підготовка банок

Спочатку потрібно вибрати неушкоджені банки, без сколів та подряпин. Потім їх варто ретельно очистити: видалити всі мітки, наклейки, іржу від кришок на зовнішній поверхні. Мити банки слід у гарячій воді з використанням господарського мила, гірчиці чи харчової соди. Перед початком стерилізації важливо упевнитися, що тара абсолютно чиста.

Вибір методу стерилізації

Банки можна стерилізувати за допомогою термічної та хімічної обробки. Вибір методу залежить від особистих уподобань і доступності матеріалів. Термічна стерилізація відбувається при високій температурі, наприклад, за допомогою кип'ятіння або випалювання в духовці. При хімічній стерилізації, зазвичай, використовують хлорні розчини або спеціальні таблетки.

Термічна стерилізація: кип’ятіння, в духовці, в мікрохвильовці та на пару

Щоб прокип’ятити банки у воді, потрібна достатньо велика каструля, на дно якої слід покласти рушник, щоб банки не тріскалися при нагріванні. Банки та кришки варто акуратно занурити у воду та кип’ятити 10-15 хвилин. Витягати їх потрібно обережно, допомагаючи собі рушником, щоб не обпектися. Стерилізовану тару потрібно відразу накривати кришками.

Для стерилізації банок на пару спочатку потрібно покласти у невелику каструлю кришки, залити водою та довести її до кипіння. Потім беремо сито, форму для вареників чи металевий друшляк, ставимо на каструлю і перевертаючи банки шийкою вниз, стерилізуємо впродовж п’ятнадцяти хвилин кожну. Для трилітрових банок можна використовувати чайник, тоді не знадобляться додаткові засоби.

Консервація

У духовці банки можна стерилізувати разом із кришками при температурі 110 градусів. В такому випадку краще обирати кришки, які закручуються, оскільки резинка в духовці може розплавитися. Кришки з резинками варто окремо кип’ятити у воді. Банки з духовки не слід виймати відразу - вони можуть потріскатися від перепаду температури. Потрібно дати їм час для охолодження.

У мікрохвильовці не можна стерилізувати кришки. Банки слід залити водою, не доливаючи на півтора сантиметра. Потім на повній потужності даємо банкам прокипіти три хвилини. Далі виливаємо воду та ставимо тару шийкою вниз для просушування.

Хімічна стерилізація

Якщо до вподоби хімічний метод стерилізації, необхідно переконатися щодо вірності пропорцій стерилізуючого засобу. Слід чітко дотримуватися інструкцій на упаковці під час застосування таких речовин. Зазвичай, це може бути деяка кількість хлорного розчину або таблеток, які розчиняються у воді.

Покладіть банки у велику миску або раковину і залийте їх розчином на визначений час. Потім добре промийте тару чистою водою.

Ретельна та правильна стерилізація банок для консервації забезпечить якість та тривале збереження домашніх консервів.

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