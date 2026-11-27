Владислав Соколов / © скриншот

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Живий крокодил в офісі, карликова мавпа та півтораметрова мурена у морському акваріумі — такий незвичний звіринець тримав у себе фігурант справи про розкрадання грошей на будівництві захисту для енергооб’єктів Києва Владислав Соколов. За його словами, рептилію забрали хворою з Одеси, а її вартість виявилася нижчою за ціну деяких популярних порід собак.

Про це Владислав Соколов розповів у розгорнутому інтерв’ю для проєкту «ХАПУГА.UA».

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Соколов про крокодила в офісі: скільки коштувала рептилія

Соколов спростував слова експершого заступника голови Київської ОВА Руслана Олійника, про те, що це вже не перша його рептилія. Він пояснив, що цей крокодил у нього перший, живе довго і зараз почувається добре.

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За його словами, тварину забрали з Одеси хворою та ледь живою, бо там не було місця і за нею ніхто не доглядав — якби крокодил залишився там, він би помер.

«У кожного своє вподобання. Я не знаю, чому, скажімо, у деяких дівчат песики такі, як померанський шпіц або мальтіпу, які коштують 3–4 тисячі доларів. Тобто вони не викликають громадського тригера. А крокодил за 2500 чомусь став суспільним резонансом», — зазначив Соколов.

Окрім рептилії, у нього раніше жила маленька мавпа породи карликова ігрунка. За словами Соколова, за тваринами наглядає господарський працівник.

«У мене, до речі, ще мавпа жила. Я люблю таких незвичних тварин. Мавпа коштувала теж недорого. Завгосп якийсь за ними доглядає. Крокодила годують двічі на тиждень. Він їсть небагато — курятину та свіжу рибу», — розповів він.

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Також у морському акваріумі Соколова мешкала велика мурена. Однак вона загинула після того, як вистрибнула з води. На його переконання, такі екзотичні улюбленці не є свідченням великих статків.

«Мурена була досить великою. Теж вистрибнула з акваріума, якось впала на землю, і не змогли її врятувати. Отака була — 1,5 метра. Не в кожному океанаріумі таку зустрінеш. Це все, скажімо так, недорогі речі. Тобто вони не є ознаками великого статку. Скажімо так, картина, яка написана на стіні, в рази дорожча, ніж крокодил, виявилося», — додав Владислав Соколов.

Справа про захист енергетики Києва — останні новини

Нагадаємо, за будівництво захисту на 27 високовольтних підстанціях біля Києва сплатили майже мільярд гривень авансом, але фактично його звели лише на трьох. Про це повідомила голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Леся Забуранна, пояснивши, чому ситуація зі світлом у столиці настільки критична.

Згодом, бізнесмен Владислав Соколов, який фігурує у розслідуванні про зловживання на будівництві захисту для енергооб’єктів Київщини, відкинув звинувачення у розкраданні коштів.

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За його словами, більшість робіт він виконував без авансів і договорів на особисте прохання тодішнього очільника Київської ОВА Миколи Калашника. Соколов стверджує, що тепер із нього намагаються зробити «цапа-відбувайла».

Окрім цього, під час обшуків у справі про розкрадання коштів на захисті енергетики Київщини виявили розкішний маєток із Rolls-Royce, мармуром і живим крокодилом. Фото знахідок розлетілися Мережею та стали приводом для хвилі мемів.

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