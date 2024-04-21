Коли надійде до України допомога США: генерал назвав ймовірні сценарії

Відновлення фінансової та військової допомоги Україні від США стане критичним та поворотним моментом у російсько-українській війні.

Генерал Ігор Романенко пояснив, коли нова партія допомоги надійде до ЗСУ.

"За можливостями це може здійснитися за дні і тижні. Дуже хотілося б, щоб реалізація була з урахуванням саме таких термінів. Це оптимістичний підхід, над яким працює зараз військова американська і українська сторона. Песимістичний - може затягнутися за якимись позиціями, пріоритетними, в першу чергу. Це може місяць чи більше. Пріоритетними для нас є боєприпаси, тому що вони можуть суттєво змінити на нашу користь ситуацію, і засоби протиповітряної оборони, процес по яких йде і в Європі, хотілося б, щоб у цьому допомогли і американці. Можливості в них є широків фактично в будь-якому спектрі військової допомоги, яка нам зараз вкрай необхідна", - сказав він.

Нагадаємо:

Палата представників Конгресу США під час голосування 20 квітня підтримала виділення допомоги для України.

Законопроєкт про допомогу Україні підтримала більшість конгресменів у Палаті представників. "За" проголосували 311 конгресменів, проти – 112. Тепер це питання має розглянути американський Сенат і потім підписати президент США Джо Байден.

Загальний розмір законопроєкту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон становить 60,84 мільярда доларів.

Третина цих коштів, саме 23,2 млрд доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер повідомив, що законодавці цієї палати американського Конгресу вийдуть із перерви для голосування за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня.

"Сенат готовий зробити наступний крок щодо додаткового закону про національну безпеку… Сенат домовився завершити роботу першим голосуванням у вівторок", – написав Чак Шумер у мережі Х.

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