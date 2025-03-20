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Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку: розбиті житлові будинки, є поранені

Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку: розбиті житлові будинки, є поранені

Після обстрілу Кропивницького 19 березня серед поранених опинилася дитина / Фото: t.me/kirovogradskaODA

Після атаки на Кропивницький розбиті ворогом приватний сектор та багатоповерхівки.

Кропивницький у ніч проти 20 березня 2025 року пережив наймасованішу ворожу атаку. Кропивницький атакував мінімум 21 російський дрон. 

Про це інформує начальник ОВА Андрій Райкович у повідомленні у соцмережах. 

Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки. Всі живі. Проте є поранені, серед них дитина. Лікарі оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС. 

"На місці провів засідання оперативного штабу. Буде розгорнуто пересувний пункт незламності. Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків", —  повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Кропивницькому пролунало понад 30 вибухів. У місті спалахнули пожежі. 

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