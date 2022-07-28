Кропивницький зазнав ракетного обстрілу з боку окупантів (відео)

На місці ударів виникло займання.

Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Андрій Райкович.

"Шановні земляки. Обстановка неспокійна. Залишайтесь в укриттях. Подробиці згодом", - написав Райкович.

Пізніше він повідомив про "прильоти".

"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", - зазначив Райкович..

Місцеві повідомляють про кілька вибухів і про перекриття однієї з вулиць міста. На місці працюють медики. Є постраждалі.

Нагадаємо, в Донецьку ЗСУ поцілили у ворожий склад з боєприпасами.

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