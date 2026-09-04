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Кропивницький атакували реактивні дрони: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждала
Російські війська ввечері атакували Кропивницький реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок і підприємство, виникли пожежі, одна людина постраждала.
Російські війська ввечері 3 вересня атакували Кропивницький реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждала людина, пошкоджено житловий будинок та територію підприємства.
Про наслідки атаки повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
За його словами, внаслідок удару було пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Одна людина постраждала — їй надали необхідну медичну допомогу.
Також зафіксовано влучання на території одного з підприємств. Там виникла пожежа на покрівлі.
Крім того, ще одне займання сталося на відкритій території.
Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки.
"Найважливіше — люди живі", — наголосив Райкович.
Вранці 4 вересня у Кропивницькому має розпочати роботу спеціальна комісія, яка фіксуватиме завдані збитки. Комунальні служби також розпочнуть ліквідацію наслідків руйнувань.
Нагадаємо, що у Запоріжжі після російського удару загорілася багатоповерхівка