Кропивницький атакували реактивні дрони: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждала

Кропивницький / © https://www.facebook.com/Андрій Райкович

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Російські війська ввечері 3 вересня атакували Кропивницький реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждала людина, пошкоджено житловий будинок та територію підприємства.

Про наслідки атаки повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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За його словами, внаслідок удару було пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Одна людина постраждала — їй надали необхідну медичну допомогу.

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Також зафіксовано влучання на території одного з підприємств. Там виникла пожежа на покрівлі.

Крім того, ще одне займання сталося на відкритій території.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки.

"Найважливіше — люди живі", — наголосив Райкович.

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Вранці 4 вересня у Кропивницькому має розпочати роботу спеціальна комісія, яка фіксуватиме завдані збитки. Комунальні служби також розпочнуть ліквідацію наслідків руйнувань.

Нагадаємо, що у Запоріжжі після російського удару загорілася багатоповерхівка

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