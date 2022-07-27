Кросовер Porsche Macan, який вилучили у порушника комендантської години, хочуть передати ЗСУ

Водій Porsche Macan порушив комендантську годину та відмовився від тесту на алкоголь.

Автопарк ЗСУ може поповнити кросовер Porsche Macan. Автомобіль, що був вилучений у власника, якого підозрюють в нетверезому керуванні, наразі відправили на штрафмайданчик.

Про це повідомляє патрульна поліція Черкаської області.

"На нього склали протокол за ст. 130 КУпАП, а авто відправили на штрафмайданчик", - зазначили поліцейські.

Порушника комендантської години виявили на вулиці Дашкевича міста Черкаси. Він вночі їхав на Porsche Macan.

Поліцейські зупинили кросовер Porsche для перевірки. У водія спостерігали ознаки сп'яніння, проте він відмовився пройти тест на алкоголь.

Згідно із законом відмова від перевірки на алкоголь автоматично веде до оформлення протоколу за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від огляду). Йому загрожує штраф від 17 тис грн та позбавлення прав на рік.

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