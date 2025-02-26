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Кротевич-"Тавр" пояснив, чому залишає "Азов": чи збирається в політику

Кротевич-"Тавр" пояснив, чому залишає "Азов": чи збирається в політику

Богдан Кротевич "Тавр" / Скриншот

"Тавр" спростував чутки, що він повністю йде з Сил оборони і збирається податися у політику.

Підполковник Богдан "Тавр" Кротевич пояснив, чому залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Про це він написав у Telegram.

Перш за все "Тавр" подякував підрозділу "Азов", колективу та окремо командиру, полковнику Денису Прокопенкові.

"Настільки багато найкращих синів та доньок України як в Азові, я не бачив ніде і, впевнений, не побачу. Я такий, який є завдяки підрозділу і людям, з якими провів більш ніж десять років. Дякую тим, хто був поряд і в ті часи, коли "Азов" був батальйоном та новоствореним полком – приємно бачити вас кістяком інших найбільш боєздатних підрозділів. Дякую командувачу НГУ Півненку О.С. за зміни в Національній Гвардії, які призвели до формування бригад НГУ, які є одними з найкращих підрозділів Сил оборони України. Також хочу окремо подякувати міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку за постійну підтримку нашої бригади, а також за величезний вклад в повернення наших бійців з полону", – сказав Кротевич.

"Тавр" спростував чутки, що він повністю йде з Сил оборони і збирається податися у політику. Він заявив, що залишається "у військовому секторі" і подробиці розповість пізніше.

"В політику, на превелике щастя недолугих нардепів, не йду, – моя справа війна і з військового сектору я не збираюсь йти, з часом зможу розповісти більше", – каже "азовець".

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Також він вказав, що воює вже трохи більше 10 років.

Зауважимо, що про політичні амбіції Богдана Кротевича написала нардепка Мар'яна Безугла.

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Що відомо про Богдана Кротевича

Богдан Кротевич народився на Одещині, але після його народження сім'я переїхала до Криму. Кротевич вступив до лав "Азову у 2014 році і пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС. У 2021 році очолив штаб бригади. Після початку повномасштабного вторгнення Кротевич брав участь в управлінні обороною Маріуполя.

Після виходу з "Азовсталі" побував у російському полоні, був звільнений у вересні 2022 року. Повернувся на службу в бригаду.

23 червня 2024 року Богдан Кротевич написав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо дій одного українського генерала, "який убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Після звинувачення Кротевича у великих втратах територій та особового складу, президент України Володимир Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. 

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