Кротевич-"Тавр" пояснив, чому залишає "Азов": чи збирається в політику

"Тавр" спростував чутки, що він повністю йде з Сил оборони і збирається податися у політику.

Підполковник Богдан "Тавр" Кротевич пояснив, чому залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Про це він написав у Telegram.

Перш за все "Тавр" подякував підрозділу "Азов", колективу та окремо командиру, полковнику Денису Прокопенкові.

"Настільки багато найкращих синів та доньок України як в Азові, я не бачив ніде і, впевнений, не побачу. Я такий, який є завдяки підрозділу і людям, з якими провів більш ніж десять років. Дякую тим, хто був поряд і в ті часи, коли "Азов" був батальйоном та новоствореним полком – приємно бачити вас кістяком інших найбільш боєздатних підрозділів. Дякую командувачу НГУ Півненку О.С. за зміни в Національній Гвардії, які призвели до формування бригад НГУ, які є одними з найкращих підрозділів Сил оборони України. Також хочу окремо подякувати міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку за постійну підтримку нашої бригади, а також за величезний вклад в повернення наших бійців з полону", – сказав Кротевич.

"Тавр" спростував чутки, що він повністю йде з Сил оборони і збирається податися у політику. Він заявив, що залишається "у військовому секторі" і подробиці розповість пізніше.

"В політику, на превелике щастя недолугих нардепів, не йду, – моя справа війна і з військового сектору я не збираюсь йти, з часом зможу розповісти більше", – каже "азовець".

Також він вказав, що воює вже трохи більше 10 років.

Зауважимо, що про політичні амбіції Богдана Кротевича написала нардепка Мар'яна Безугла.

Що відомо про Богдана Кротевича

Богдан Кротевич народився на Одещині, але після його народження сім'я переїхала до Криму. Кротевич вступив до лав "Азову у 2014 році і пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС. У 2021 році очолив штаб бригади. Після початку повномасштабного вторгнення Кротевич брав участь в управлінні обороною Маріуполя.

Після виходу з "Азовсталі" побував у російському полоні, був звільнений у вересні 2022 року. Повернувся на службу в бригаду.

23 червня 2024 року Богдан Кротевич написав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо дій одного українського генерала, "який убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Після звинувачення Кротевича у великих втратах територій та особового складу, президент України Володимир Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

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