Кров рятує життя: у спецетері телемарафону українська гімнастка Вікторія Онопрієнко запустила аукціон задля допомоги військовим

24 серпня, під час спецетеру національного телемарафону "Єдині новини", присвяченому Дню Незалежності України, гімнастка, чемпіонка Європи, призерка Чемпіонату світу, фіналістка Олімпійських ігор в Токіо, майстер спорту міжнародного класу Вікторія Онопрієнко запустила аукціон задля допомоги військовим.

У спільному включенні з Марічкою Падалко, ведучою 1+1 Марафон і ТСН, Вікторія оголосила, що прагне допомогти закрити збір благодійного фонду "Солом’янські котики" на сетапи для зберігання та переливання крові.

Для цього українська спортсменка спільно з Марічкою Падалко та командою ТСН протягом тижня розігруватиме свій костюм, який несе для неї особливу цінність та допоміг здобути не одну значущу перемогу для України.

"Його пошили саме в період великої війни. У ньому я багато разів боролася із собою перед тим, як виходити на килим, оскільки отримувала звістки про втрати близьких моєму серцю людей на війні, але виходила, боролося та перемагала. В цьому костюмі я здобула багато вагомих перемог для України. Саме в ньому я виборола золото на Чемпіонаті Європи та ліцензію на Олімпійські ігри. Він заряджений на перемогу. Перевірено не один раз. Саме тому я хочу, що костюм продовжив своє життя. Нехай кошти, виручені під час розіграшу, допоможуть нашим захисникам і захисницям", — зазначила Вікторія Онопрієнко.

Для того, щоб долучитися до розіграшу символічного костюма переможниці та призерки етапів Кубка світу, необхідно зробити благодійний внесок у період з 24 по 31 серпня у розмірі від 200 грн на спеціальну Банку Вікторії за цим посиланням (у призначенні платежу необхідно вказати свій актуальний номер телефону для зв’язку).

Чим більше донатів, тим більше шансів отримати символічний приз з особистим підписом чемпіонки. За найбільший внесок Вікторія особисто зустрінеться з благодійником чи благодійниками, якщо це буде корпоративний/клубний донат, провівши тренування.

Також "Солом’янські котики" додатково розіграють сертифікат на проходження навчання з домедичної допомоги серед всіх донатів на збір.

Вікторія Онопрієнко

"Віка — великий приклад працелюбності та відданості своїй справі та своїй країні. Попри те, що родина на війні втратила рідних і розлуку із батьком, який пішов нас захищати із перших днів повномасштабного вторгнення, вона знайшла в собі сили тренуватися та здобути для України олімпійську ліцензію. І хоча далі на Віку чекала професійна трагедія, дівчину не включили до складу збірної, вона не зневірилася в цьому житті, а спрямувала свою енергію на допомогу іншим", – додала Марічка Падалко.

Переможці стануть відомі наступної суботи, 31 серпня, під час етеру "Єдині новини" від редакції 1+1 Марафон. Всі виручені кошти будуть направлені на закупівлю обладнання, що допоможе 5 окремій танковій бригаді переливати кров на догоспітальному етапі. Зокрема, фонд передасть: холодильники для зберігання крові, портативні та проточні підігрівачі, системи переливання, гемакони, тести на інфекції, тести на групи крові, контейнери для зберігання.

"Цільна кров на фронті є дійсно незамінною. Наша задача — збільшити використання крові у війську, аби бойові медики ще ефективніше рятували життя наших захисників та захисниць. Ми забезпечуємо обладнанням для переливання крові, консультуємо та підтримуємо підрозділи, що ллють кров на догоспітальному етапі. Воїни механізованого батальйону 5 окремої танкової бригади тільки починають цей шлях, разом ми допоможемо їм. Ваші донати на кров напряму рятують життя!" — зазначив Андрій Єрофєєв, виконавчий директор фонду.

Якщо вдасться зібрати більшу суму, організатори зазначають, що кошти будуть спрямовані на закупівлю аналогічного обладнання для інших підрозділів.

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