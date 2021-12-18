Кров’ю "виривають сторінки" з Червоної книги: на Житомирщині браконьєри вбили вагітну самку лося

Зловмисники застрелили рідкісну тварину, яка до того ж виношувала малюка.

У Житомирській області браконьєри вбили червонокнижну тварину. Від рук зловмисників загинула вагітна самка лося.

Як поінформували у Державній екологічній інспекції Поліського округу, про вбивство тварини інспекторів в ніч проти 16 грудня повідомили працівники єгерської служби "Хантер", що розташована на території Коростишівського району.

На місце події прибулиполіцейські та ветеринари.. Під час розтинуу тварини виявили вогнепальне поранення, яке і призвело до загибелі. Також з'ясувалося, що самка лося була вагітною.

За цм фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання).

Зараз поліція намагається встановити особу, яка вчинила злочин.

Нагадаємо, в Україні заборонено полювати на лося – тварина занесена до Червоної книги.

За незаконне полювання або травмування тварин, занесених до Червоної книги України передбачено штраф - 195 тис. грн. За вбитого лося європейського порушник має відшкодувати 130 тис. грн., а оскільки тварина була вагітною, то це ще 50% від суми на відповідний вид тварини, тобто 65 тис. грн.

"Лось дуже довірлива тварина, зазвичай дуже близько підпускає людину, за що і розплачується смертю. Браконьєри буквально з кров’ю "виривають сторінки" з Червоної книги України, знищуючи рідкісних тварин", - зазначили інспектори з охорони навколишнього природного середовища.

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