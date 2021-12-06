Крововилив та уламки по всьому тілу: у Дніпрі медики дивом врятували пораненого на Донбасі бійця

Крововилив та уламки по всьому тілу: у Дніпрі медики дивом врятували пораненого на Донбасі бійця

Поруч із ним вибухнув бойовий снаряд.

У Дніпрі медики врятували пораненого на Донеччині українського військового. Біля нього розірвався снаряд, чоловік отримав десятки осколкових поранень.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав гендиректор лікарні ім. Мечнікова Сергій Риженко.

Поранення молодший сержант Валерій отримав у селищі Красногорівка Донецької області. Поруч із ним вибухнув бойовий снаряд. Внаслідок чого він отримав множинні осколкові поранення — найбільша частина боєприпасу викликала внутрішньочерепний крововилив.

“На шматочки розбито ліву стегнову кістку, травматичний шок важкого ступеня. Трепанація. Операція на мозку тривала понад дві години. Найтонша грань непередбачуваності між життям та смертю. Сьогодні Валерій на пальцях та муканням відповідає на запитання лікаря. Стан: вже переводимо з реанімації в нейрохірургію з надіями зберегти як життя, так й людське спілкування, фізичні дані. Попереду великий шлях відновлення”, — зазначив Сергій Риженко.

Нагадаємо, що українська армія надійно захищає державу і готова до будь-якого розвитку безпекової ситуації на фронті.

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