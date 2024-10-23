Кружляння безпілотників та просування ворога: головні новини ночі 23 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Доля Кругляківки вирішиться найближчими днями - військовий оглядач Читати далі –>
- На Київщині працювали сили ППО Читати далі –>
- Ворог окупував Новосадове - Deep State Читати далі –>
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