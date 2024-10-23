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Кружляння безпілотників та просування ворога: головні новини ночі 23 жовтня 2024 року

Кружляння безпілотників та просування ворога: головні новини ночі 23 жовтня 2024 року

Перебувайте в укриттях до відбою. / Фото: Pexels

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