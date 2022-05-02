У лікарні Львова вийшла заміж медсестра з Лисичанська, яка втратила обидві ноги

У Львові вийшла заміж 23-річна медсестра Оксана з Лисичанська, яка в результаті вибуху втратила обидві ноги та пальці на руці.
Весілля відбулося у лікарняній палаті, а перший танок молодят розчулив присутніх до сліз.
По це повідомляють у Першому медичному об'єднанні Львова.
"Наречений Віктор кружляв кохану Оксану на руках. Ноги вона, 23-річна медсестра з Лисичанська, втратила наприкінці березня. Жінка обернулася, аби попередити коханого про небезпеку, а вже за секунду під нею розірвалася міна", - повідомляють у медзакладі.
Трагічний випадок стався 27 березня. Оксана з Віктором поверталися додому. Вона йшла попереду, її коханий за нею. Пролунав вибух. Віктор дивом не постраждав, а от Оксані відірвало ноги та чотири пальці лівої руки.
Дівчину доправии до лікарні в Лисичанську, там вона перенесла 4 операції, далі її евакуювали до Дніпра, а потім перевезли до Львова. Попереду у пацієнтки – реабілітація і протезування.
Оксана з Віктором вирішили не відкладати життя на потім. Разом вони вже 6 років і виховують 2 дітей. Обручки та сукню купили у Львові, а весільний торт спекли волонтери. Церемонія відбулася в РАЦСі, а святкування - в палаті Центру хірургії.
Нагадаємо, що медсестра Оксана Баландіна до 24 лютого жила звичайним життям, працювала медичною сестрою у дитячій лікарні Лисичанська. На початку березня лікарняне містечко обстріляли російські окупанти, які вторглися до України. Відтоді жінка на роботу не виходила і разом з родиною ховалася від обстрілів у підвалі. Так тривало до 27 березня, коли Оксана отримала мінно-вибухову травму, наступивши на невідомий предмет.
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