Укаїна вдарила по Кримському мосту без Starlink і з керуванням ракетами у польоті / © Getty Images

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Під час атаки на Керченський міст у ніч проти 17 листопада українські військові застосували незвичну систему зв’язку — так звані «крилаті модеми». Це окремі безпілотники з комунікаційним обладнанням, які працювали в повітрі як ретранслятори сигналу між операторами та ракетами. Завдяки цьому військові могли контролювати політ засобів ураження на великій відстані, а не покладатися лише на заздалегідь запрограмований маршрут.

Про це пише Financial Times, журналісти якого поспілкувалися з учасниками операції.

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Як працюють «крилаті модеми»

Безпілотники з комунікаційним обладнанням виконували роль повітряних ретрансляційних станцій. Вони передавали сигнали між операторами та ракетами та підтримували зв’язок протягом усього польоту. Завдяки цьому пілоти отримували відео в реальному часі й могли змінювати напрямок руху ракет, коли ті долали сотні кілометрів до цілі.

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Така схема давала змогу маневрувати, обходити російську протиповітряну оборону та протидіяти спробам заглушити сигнал. Оператори також могли точніше наводити ракети на вразливі ділянки споруд.

Раніше українські далекобійні дрони часто летіли за заздалегідь заданими координатами на автопілоті. Один із пілотів, з яким спілкувалася FT, назвав цей підхід методом «запустив і забув»: після старту оператор уже не міг змінити маршрут, навіть якщо безпілотник опинявся перед російською обороною. Багато таких апаратів збивали.

Як готували удар по Кримському мосту

За інформацією видання, операція стала результатом багатотижневої підготовки. Вона складалася із семи етапів, під час яких українські сили послідовно послаблювали російську оборону перед основним ударом. Про таку структуру операції раніше розповів президент Володимир Зеленський.

Безпосередньо атаку в ніч проти 17 листопада проводили підрозділ 7-го загону Deep Strike та окрема команда, яка запускала крилаті ракети. Удар завдавали хвилями безпілотників і ракет. Саме тоді, за даними FT, нова система повітряних ретрансляторів допомогла зберігати керування засобами ураження на шляху до мосту.

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Окремо видання згадує відео, яке опублікував співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман. На ньому видно запуск трьох крилатих ракет FP-5 «Фламінго». Унаслідок атаки частина Керченського мосту обвалилася.

Чому військові не використовували Starshield

Під час цієї операції українські підрозділи свідомо відмовилися від Starshield — військової версії супутникової системи Starlink компанії SpaceX. За словами одного з учасників операції, обмеження швидкості для терміналів на рівні 161 км/год діяло вже понад тиждень, тоді як для виконання завдання потрібен був значно швидший зв’язок.

Президент Володимир Зеленський 17 листопада заявив, що його адміністрація не отримала пояснень щодо нових обмежень від Пентагону, Білого дому чи SpaceX. Тому для операції обрали власну систему повітряних ретрансляторів, яка не залежала від супутникової мережі Ілона Маска.

Росія також розвиває повітряні мережі зв’язку

У матеріалі FT зазначається, що Росія почала використовувати дрони-ретранслятори для керування ударними безпілотниками майже два роки тому. Згодом там розвинули цілі ланцюжки таких апаратів із китайськими mesh-модемами, які дають змогу передавати дані навіть тоді, коли частину безпілотників збивають.

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Для підтримання зв’язку російські військові також використовують приховані наземні ретрансляційні станції на території Росії та Білорусі. За даними українського Центру оборонних реформ, китайське обладнання з таких мереж дедалі частіше застосовують для керування російськими ударними безпілотниками типу «Герань» і «Гербера».

Це свідчить, що боротьба за стабільний зв’язок між операторами та безпілотниками стала окремою частиною технологічного протистояння. Важливе значення має не лише дальність польоту дрона чи потужність його бойової частини, а й можливість зберігати керування ним до моменту ураження цілі.

Зв’язок для безпілотників: пошук альтернатив

Обмеження супутникового зв’язку вже створювали проблеми для інших українських військових систем. Зокрема, через роботу терміналів Starshield на високій швидкості українські дрони-перехоплювачі та вертольоти можуть втрачати зв’язок і відео. Це ускладнює переслідування швидкісних російських цілей, зокрема реактивних «Шахедів».

Одним із можливих варіантів для далекобійних українських безпілотників може стати ізраїльська супутникова система HiSky із двостороннім зв’язком на всьому маршруті польоту. Вона, за повідомленнями медіа, дає змогу операторам змінювати цілі й маршрут, якщо дрон стикається з роботою російської ППО. Водночас українське військове командування офіційно не підтверджувало використання цієї технології.

Паралельно Україна розбудовує власну комунікаційну інфраструктуру. Компанія HIMERA спільно з данською GomSpace вивела на орбіту перший тестовий супутник майбутньої української мережі зв’язку OBRIA NANO. Апарат проходить випробування, а довгострокова мета проєкту — створити власне супутникове угруповання та зменшити залежність України від іноземних постачальників зв’язку.

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